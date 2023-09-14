Генеральный директор «Арсенала» Винай Венкатешам сообщил, что принял решение покинуть клуб следующим летом.

«Это было трудное решение, но пришло время принять новый вызов. Но сейчас не будем прощаться, я остаюсь сосредоточенным на работе до самого последнего дня», — приводит слова функционера официальный сайт лондонской команды.

После четырех туров «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав десять очков.

В предстоящем туре «канониры» будут гостить у «Эвертона». Игра пятого тура АПЛ состоится 17 сентября и начнется в 18:30 по московскому времени.