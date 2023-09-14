Названы претенденты на звание лучшего вратаря 2023 года по версии ФИФА

Определён список вратарей, претендующих на звание лучшего голкипера 2023 года по версии ФИФА.

В число сильнейших голкиперов года попали: Яссин Буну («Аль-Наср»), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»). Для определения лучшего вратаря берётся период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.

Напомним, что предыдущую награду получил аргентинский вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес. Что интересно, победители последних четырёх лет не попали в число номинантов по итогам 2023 года. Ими являются Эдуар Менди, Мануэль Нойер и Алиссон Бекер соответственно.