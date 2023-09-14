​Гвардиола и ещё четыре тренера претендуют на приз от ФИФА

ФИФА объявила список претендентов на приз лучшему тренеру за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Чемпионат мира сюда не входит.

В список попали пять специалистов: Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Симоне Индзаги из «Интера», Анге Постекоглу из «Тоттенхэма» (до лета работал в «Селтике»), Лучано Спаллетти из сборной Италии (до недавнего времени работал в «Наполи») и Хави из «Барселоны».

Стоит напомним, что под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» в прошлом сезоне оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.