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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола и ещё четыре тренера претендуют на приз от ФИФА

14 Сентября 2023 • 16:59 Комментировать (1)

ФИФА объявила список претендентов на приз лучшему тренеру за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Чемпионат мира сюда не входит.

В список попали пять специалистов: Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Симоне Индзаги из «Интера», Анге Постекоглу из «Тоттенхэма» (до лета работал в «Селтике»), Лучано Спаллетти из сборной Италии (до недавнего времени работал в «Наполи») и Хави из «Барселоны».

Стоит напомним, что под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» в прошлом сезоне оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Барселона Манчестер Сити Сборная Италии Лучано Спаллетти Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес Симоне Индзаги Наполи Анге Постекоглу
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Комментарии (1)
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Alex1972
14 Сентября 2023 в 17:09
Победитель известен.. И это не Хави.. Хе..
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