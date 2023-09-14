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Объявлены номинанты на звание лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА

14 Сентября 2023 • 16:53 Комментировать (1)

Объявлены номинанты на звание лучшего футболиста по итогам 2023 года по версии ФИФА.

В список претендентов на награду попали: Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Аль-Наср»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Барселона), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Родри Эрнандес («Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи»), Деклан Райс («Арсенал»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Для определения победителя берётся период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Напомним, что действующим обладателем приза является Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Илкай Гюндоган Марсело Брозович Бернарду Силва Кевин де Брёйне Килиан Мбаппе Деклан Райс Хвича Кварацхелия Родри Эрнандес Эрлинг Холанн Виктор Осимхен Хулиан Альварес
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Комментарии (1)
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Alex1972
14 Сентября 2023 в 17:07
Хороши хлопцы..
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