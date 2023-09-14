Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Сака имеет проблемы с ахиллом

14 Сентября 2023 • 16:50 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
17.09 18:30

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака редко пропускает матчи из-за проблем со здоровьем. Тем не менее, футболист имеет проблему с ахиллом, которая уже беспокоила его ранее. Об этом сообщает портал Goal со ссылкой на Daily Mail.

Предполагается, что товарищеский матч сборной Англии против Шотландии Сака пропустил как раз из-за этой проблемы – футболисту время от времени нужно отдыхать.

В «Арсенале» надеются, что проблему Букайо Саки можно будет решить без хирургического вмешательства.

Ближайший матч Премьер-лиги «Арсенал» проведёт 17 сентября – против «Эвертона» на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
17:55 · Англия. Премьер-лига
​Шелви сменил АПЛ на Суперлигу Турции официально
17:45 · Англия. Премьер-лига
Санчо тренируется отдельно от основы «Манчестер Юнайтед»
17:09 · Англия. Премьер-лига
Венкатешам покинет пост гендиректора «Арсенала» после 14 лет работы в клубе официально
17:00 · Англия. Премьер-лига
Названы претенденты на звание лучшего вратаря 2023 года по версии ФИФА
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола и ещё четыре тренера претендуют на приз от ФИФА 1
16:50 · Англия. Премьер-лига
​Сака имеет проблемы с ахиллом
16:27 · Англия. Премьер-лига
​Мама Магуайра отреагировала на насмешки над футболистом
16:06 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, почему Марсьяль уехал с базы через 4 минуты после приезда
15:56 · Англия. Премьер-лига
​Терри объяснил, зачем берёт деньги у фанатов
15:05 · Англия. Премьер-лига
Манчестер Юнайтед - Брайтон: прогноз на матч чемпионата Англии – 16 сентября 2023
13:41 · Англия. Премьер-лига
​Марсьяль покинул базу «Манчестер Юнайтед» через 4 минуты после прибытия 1
13:00 · Англия. Премьер-лига
Соланке подписал новый контракт с «Борнмутом» официально
12:04 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «Смена позиции? Это произошло естественным образом» 2
11:45 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Челси» представил мне свой проект, мне он очень понравился»
11:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов обойти «Ювентус» и «Брайтон» в борьбе за аргентинского фуллбека
Все новости
Рекомендуем