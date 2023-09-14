​Сака имеет проблемы с ахиллом

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака редко пропускает матчи из-за проблем со здоровьем. Тем не менее, футболист имеет проблему с ахиллом, которая уже беспокоила его ранее. Об этом сообщает портал Goal со ссылкой на Daily Mail.

Предполагается, что товарищеский матч сборной Англии против Шотландии Сака пропустил как раз из-за этой проблемы – футболисту время от времени нужно отдыхать.

В «Арсенале» надеются, что проблему Букайо Саки можно будет решить без хирургического вмешательства.

Ближайший матч Премьер-лиги «Арсенал» проведёт 17 сентября – против «Эвертона» на выезде.