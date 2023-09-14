​Мама Магуайра отреагировала на насмешки над футболистом

Защитник «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии Гарри Магуайр стал человеком-мемом из-за своих частых ошибок на футбольном поле. Местами фанаты перебарщивают с критикой, на что указала мама игрока – Зои Магуайр.

В социальных сетях Зои написала, что как мать она считает уровень оскорблений и негативных сообщений в адрес сына неприемлемым.

«Я понимаю, что в футбольном мире бывают взлёты и падения, плюсы и минусы. Но то, с чем сталкивается Гарри, выходит далеко за рамки «футбола», - написала Зои.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 16 сентября – против «Брайтона».