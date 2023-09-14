Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Мама Магуайра отреагировала на насмешки над футболистом

14 Сентября 2023 • 16:27 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1 2.18 X 3.95 2 3.10
16.09 17:00

Защитник «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии Гарри Магуайр стал человеком-мемом из-за своих частых ошибок на футбольном поле. Местами фанаты перебарщивают с критикой, на что указала мама игрока – Зои Магуайр.

В социальных сетях Зои написала, что как мать она считает уровень оскорблений и негативных сообщений в адрес сына неприемлемым.

«Я понимаю, что в футбольном мире бывают взлёты и падения, плюсы и минусы. Но то, с чем сталкивается Гарри, выходит далеко за рамки «футбола», - написала Зои.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 16 сентября – против «Брайтона».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
16:50 · Англия. Премьер-лига
​Сака имеет проблемы с ахиллом
16:27 · Англия. Премьер-лига
​Мама Магуайра отреагировала на насмешки над футболистом
16:06 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, почему Марсьяль уехал с базы через 4 минуты после приезда
15:56 · Англия. Премьер-лига
​Терри объяснил, зачем берёт деньги у фанатов
15:05 · Англия. Премьер-лига
Манчестер Юнайтед - Брайтон: прогноз на матч чемпионата Англии – 16 сентября 2023
13:41 · Англия. Премьер-лига
​Марсьяль покинул базу «Манчестер Юнайтед» через 4 минуты после прибытия 1
13:00 · Англия. Премьер-лига
Соланке подписал новый контракт с «Борнмутом» официально
12:04 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «Смена позиции? Это произошло естественным образом» 2
11:45 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Челси» представил мне свой проект, мне он очень понравился»
11:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов обойти «Ювентус» и «Брайтон» в борьбе за аргентинского фуллбека
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» надеется, что Эван Фергюсон сможет сыграть с «Манчестер Юнайтед»
10:32 · Англия. Премьер-лига
Лисандро Мартинес может пропустить матч против «Брайтона» 1
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов купить Тони, несмотря на длительную дисквалификацию
08:43 · Англия. Премьер-лига
Джонсон: «Время тикает для Мудрика, мне его жаль»
08:08 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола вернулся к работе после операции 1
Все новости
Рекомендуем