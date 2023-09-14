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​Стало известно, почему Марсьяль уехал с базы через 4 минуты после приезда

14 Сентября 2023 • 16:06 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
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16.09 17:00

В четверг утром Антони Марсьяль прибыл на базу «Манчестер Юнайтед», но уже через четыре минуты уехал. Как сообщает Manchester Evening News, во вторник команда собиралась к 9 утра, но расписание с тех пор изменилось. Приехав на базу, Марсьяль узнал, что тренировка пройдёт позже. Француз уехал и вернулся в обед, ближе к началу занятия.

Ближайший матч Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Брайтона» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. 

После четырёх туров «Манчестер Юнайтед» имеет шесть очков в своём активе. Команда Эрика тен Хага занимает 11-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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