​Терри объяснил, зачем берёт деньги у фанатов

Легенда «Челси» Джон Терри проводит встречи с болельщиками, на которых рассказывает о своей выдающейся футбольной карьере. Билет на такое мероприятие стоит 25 фунтов. Заплатив 500 фунтов, можно поужинать с Терри. При этом сообщалось, что за автограф Джона нужно тоже платить – 100 фунтов.

В последнее время Терри сталкивается с критикой – его обвиняют в поборах с болельщиков. Из-за этой ситуации бывший капитан «Челси» записал видеообращение. В нём Терри объясняет, что такой подход позволяет ему пополнять свой фонд, который занимается благотворительностью, в частности помогает больным детям.