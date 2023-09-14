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​Терри объяснил, зачем берёт деньги у фанатов

14 Сентября 2023 • 15:56 Комментировать
Борнмут
...
Челси
17.09 16:00

Легенда «Челси» Джон Терри проводит встречи с болельщиками, на которых рассказывает о своей выдающейся футбольной карьере. Билет на такое мероприятие стоит 25 фунтов. Заплатив 500 фунтов, можно поужинать с Терри. При этом сообщалось, что за автограф Джона нужно тоже платить – 100 фунтов.

В последнее время Терри сталкивается с критикой – его обвиняют в поборах с болельщиков. Из-за этой ситуации бывший капитан «Челси» записал видеообращение. В нём Терри объясняет, что такой подход позволяет ему пополнять свой фонд, который занимается благотворительностью, в частности помогает больным детям.  

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Челси Джон Терри
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