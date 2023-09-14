​Марсьяль покинул базу «Манчестер Юнайтед» через 4 минуты после прибытия

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль покинул клубную базу почти сразу после прибытия. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, в четверг Марсьяль приехал в 8:55, а уехал уже в 8:59.

По какой причине Марсьяль уехал, пока что непонятно.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» готовится к домашнему матчу Английской премьер-лиги против «Брайтона». Команды сыграют в субботу, 16 сентября.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. В четырёх прошедших турах команда Эрика тен Хага смогла набрать шесть очков.