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​Марсьяль покинул базу «Манчестер Юнайтед» через 4 минуты после прибытия

14 Сентября 2023 • 13:41 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
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16.09 17:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль покинул клубную базу почти сразу после прибытия. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, в четверг Марсьяль приехал в 8:55, а уехал уже в 8:59.

По какой причине Марсьяль уехал, пока что непонятно.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» готовится к домашнему матчу Английской премьер-лиги против «Брайтона». Команды сыграют в субботу, 16 сентября.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. В четырёх прошедших турах команда Эрика тен Хага смогла набрать шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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Комментарии (1)
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snk6565
14 Сентября 2023 в 15:00
Следующий на выход???...этого вечно недовольного давно пора
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