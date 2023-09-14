25-летний английский форвард Доминик Соланке, который выступает в Английской премьер-лиге за «Борнмут», заключил новое трудовое соглашение с клубом.

Как информирует пресс-служба клуба, стороны пролонгировали сотрудничество до середины 2027 года. За «Борнмут» нападающий выступает с зимы 2019 года.

В прошлом сезоне Соланке сыграл 35 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и семь голевых передач.

По итогам четырех туров «Борнмут» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч в Премьер-лиге команда проведет против лондонского «Челси» на своем поле.