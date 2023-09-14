Эриксен: «Смена позиции? Это произошло естественным образом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен рассказал о том, как сменил позицию «десятки» на «восьмёрку». Напомним, за манкунианцев датчанин играет чуть глубже, нежели в «Тоттенхэме».

«Смена позиции? Это произошло естественным образом. Всё началось с того момента, как я оказался в Италии. Антонио Конте в «Интере» попросил меня играть чуть глубже. Я начал наслаждаться игрой в новом амплуа. Когда я перешёл в «Манчестер Юнайтед», всё было так же само», – цитирует Эриксена официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

31-летний Эриксен в новом сезоне уже отметился голом и результативной передачей в четырёх матчах Английской премьер-лиги.