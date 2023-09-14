Палмер: «Челси» представил мне свой проект, мне он очень понравился»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал, почему решил перебраться в команду Маурисио Почеттино. Напомним, трансфер англичанина из «Манчестер Сити» обошёлся «пенсионерам» в 45 миллионов евро.

«Челси» представил мне свой проект, мне он очень понравился. Я почувствовал, что смогу внести свой вклад. Я побыл с командой всего два дня: сперва потренировался в пятницу, а затем сыграл против «Ноттингем Форест» в субботу. Я пока не могу ничего оценить, для этого нужно время», – цитирует Палмера журналист Низар Кинселла.

Палмер в составе «Манчестер Сити» в прошлом сезоне выиграл золотой требл, получив медали Лиги чемпионов, АПЛ и Кубка Англии.