Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Палмер: «Челси» представил мне свой проект, мне он очень понравился»

14 Сентября 2023 • 11:45 Комментировать
Борнмут
...
Челси
17.09 16:00

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал, почему решил перебраться в команду Маурисио Почеттино. Напомним, трансфер англичанина из «Манчестер Сити» обошёлся «пенсионерам» в 45 миллионов евро.

«Челси» представил мне свой проект, мне он очень понравился. Я почувствовал, что смогу внести свой вклад. Я побыл с командой всего два дня: сперва потренировался в пятницу, а затем сыграл против «Ноттингем Форест» в субботу. Я пока не могу ничего оценить, для этого нужно время», – цитирует Палмера журналист Низар Кинселла.

Палмер в составе «Манчестер Сити» в прошлом сезоне выиграл золотой требл, получив медали Лиги чемпионов, АПЛ и Кубка Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Коул Палмер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРНМУТ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
12:04 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «Смена позиции? Это произошло естественным образом»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Челси» представил мне свой проект, мне он очень понравился»
11:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов обойти «Ювентус» и «Брайтон» в борьбе за аргентинского фуллбека
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» надеется, что Эван Фергюсон сможет сыграть с «Манчестер Юнайтед»
10:32 · Англия. Премьер-лига
Лисандро Мартинес может пропустить матч против «Брайтона» 1
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов купить Тони, несмотря на длительную дисквалификацию
08:43 · Англия. Премьер-лига
Джонсон: «Время тикает для Мудрика, мне его жаль»
08:08 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола вернулся к работе после операции 1
03:43 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов подписать Санчо в январе слухи
03:20 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Ньюкасла» полностью поддерживают Хау, несмотря на неудачное начало сезона 1
03:11 · Англия. Премьер-лига
​Холанна заклевали в социальных сетях за пост 11 сентября 1
02:42 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке: «Челси» обязан бороться за трофеи с таким составом»
01:38 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Не могу сказать, что чувствую сильное психологическое давление» 1
01:28 · Англия. Премьер-лига
Названы условия нового контракта Эдегора с «Арсеналом» слухи
01:08 · Англия. Премьер-лига
Магуайр ответил на вопрос о сорвавшемся переходе в «Вест Хэм» 1
Все новости
Рекомендуем