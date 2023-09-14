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«Манчестер Сити» готов обойти «Ювентус» и «Брайтон» в борьбе за аргентинского фуллбека

14 Сентября 2023 • 11:35 Комментировать
Дефенса и Хустисия
...
Бока Хуниорс
16.09 00:45

«Манчестер Сити» намерен обойти туринский «Ювентус» и «Брайтон» в борьбе за левого защитника Валентина Барко из «Бока Хуниорс». По информации от Daily Star, команда Хосепа Гвардиолы готова оформить трансфер, который оценивается в сумму более 10 миллионов евро.

19-летний Барко считается одним из самых перспективных левых защитников Аргентины. Контракт футболиста с «Бока Хуниорс» заканчивается в декабре 2024 года, поэтому «Манчестер Сити» рассчитывает получить скидку от аргентинского клуба.

Летом Барко вполне мог перебраться в «Брайтон», но «чайки» не смогли согласовать условия сделки с «Бока Хуниорс».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Сити Бока Хуниорс Брайтон Валентин Барко
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