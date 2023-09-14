«Брайтон» надеется, что Эван Фергюсон сможет сыграть с «Манчестер Юнайтед»

«Брайтон» надеется, что нападающий команды Эван Фергюсон сможет принять участие в ближайшем туре Английской премьер-лиги, где коллектив Роберто де Дзерби отправится на выезд к «Манчестер Юнайтед».

Журналист Энди Нейлор сообщает, что участие Фергюсона в матче с манкунианцами пока находится под вопросом. Медицинский штаб «Брайтона» сделает всё возможное для того, чтобы поставить игрока на ноги к поединку с «Манчестер Юнайтед».

18-летний Фергюсон в новом сезоне провёл 4 матча в Английской премьер-лиге, где записал на свой счёт 4 гола. За молодым футболистом с прошлой кампании активно наблюдают ведущие топ-клубы Европы.