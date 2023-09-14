Лисандро Мартинес может пропустить матч против «Брайтона»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес может пропустить ближайший матч своей команды в Английской премьер-лиге против «Брайтона». По информации от журналиста Джеймса Дакера, участие аргентинца в игре с «чайками» в данный момент находится под вопросом.

Лисандро ещё не успел залечить свою травму, из-за которой также пропустил последний матч сборной Аргентины против Эквадора. Медицинский штаб «Манчестер Юнайтед» проверит состояние игрока перед тем, как выпустить его на поле.

Напомним, Матинес выступает за манкунианцев с лета 2022 года, когда перешёл из амстердамского «Аякса».