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Лисандро Мартинес может пропустить матч против «Брайтона»

14 Сентября 2023 • 10:32 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
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16.09 17:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес может пропустить ближайший матч своей команды в Английской премьер-лиге против «Брайтона». По информации от журналиста Джеймса Дакера, участие аргентинца в игре с «чайками» в данный момент находится под вопросом.

Лисандро ещё не успел залечить свою травму, из-за которой также пропустил последний матч сборной Аргентины против Эквадора. Медицинский штаб «Манчестер Юнайтед» проверит состояние игрока перед тем, как выпустить его на поле.

Напомним, Матинес выступает за манкунианцев с лета 2022 года, когда перешёл из амстердамского «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
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14 Сентября 2023 в 11:07
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