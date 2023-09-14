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«Челси» готов купить Тони, несмотря на длительную дисквалификацию

14 Сентября 2023 • 09:58 Комментировать
Ньюкасл
...
Брентфорд
1 1.55 X 4.30 2 6.00
16.09 19:30

Лондонский «Челси» готов приобрести у «Брентфорда» нападающего Айвена Тони, который до января 2024 года будет находится вне игры из-за дисквалификации. Напомним, англичанина наказали за ставки.

По информации от Football London, «пенсионеров» не смущает тот факт, что Тони длительное время будет находиться без игровой практики. «Челси» считает, что нападающий сможет сохранить свой уровень даже после длительного отсутствия.

Напомним, в прошлом розыгрыше Английской премьер-лиги Тони забил 20 голов. «Челси» рассчитывает получить скидку на нападающего из-за того, что тот пропустил несколько месяцев по причине дисквалификации.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брентфорд айвен тони
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