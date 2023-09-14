Джонсон: «Время тикает для Мудрика, мне его жаль»

Экс-игрок сборной Англии Глен Джонсон поделился мнением о карьере украинского полузащитника Михаила Мудрика в лондонском «Челси».

«Время тикает для Мудрика, о нем говорят каждую неделю. Мне его жаль, ведь ему сейчас непросто. Когда переходишь в топ-клуб, от твоей игры всегда большие ожидания. Но я верю, что у Михаила есть качества, чтобы изменить ситуацию. Но нужно действовать как можно быстрее», - передает слова Джонсона Ggrecon.

Напомним, что Мудрик перебрался в лондонский клуб в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 70 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «синими» рассчитано до 2031 года.