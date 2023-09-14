Гвардиола вернулся к работе после операции

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вернулся в расположение «горожан» после хирургического вмешательства и уже провел первую тренировку с подопечными.

В прошлом месяце испанский специалист перенес операцию из-за проблем со спиной. Из-за этого Гвардиола пропустил два поединка чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэма». Во время его отсутствия командой руководил ассистент Хуанма Лильо.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» стартовал с четырех побед подряд и лидирует в турнирной таблице с 12 набранными баллами. Следующий поединок подопечные Гвардиолы проведут против лондонского «Вест Хэма» 16 сентября.