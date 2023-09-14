Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо может перебраться в другой клуб Английской премьер-лиги.

Будущее 23-летнего игрока остаётся неопределённым из-за натянутых отношений с рулевым команды Эриком тен Хагом. Согласно сообщениям GiveMeSport, ситуацией может воспользоваться «Астон Вилла», рассматривающая возможность приглашения англичанина в зимнее трансферное окно. Ожидается, что футболист охотно покинет ряды «красных дьяволов», поскольку больше не видит себя в клубе.

Трансферная стоимость Джедона Санчо, по оценке экспертов портала Transfermarkt, составляет 45 млн евро.