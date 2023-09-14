Владельцы «Ньюкасла» полностью поддерживают Хау, несмотря на неудачное начало сезона

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау может рассчитывать на доверие клуба.

«Сороки» располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги с тремя набранными очками после четырёх туров. По сведениям Telegraph, несмотря на трудности, владельцы «Ньюкасла» по-прежнему планируют будущее с Хау – работе 45-летнего специалиста сейчас ничего не угрожает.

В прошлом сезоне «Ньюкасл» под руководством Эдди Хау завоевал путёвку в Лигу чемпионов, финишировав на четвёртой позиции. 16 сентября команда сыграет на своём поле против «Брентфорда», а тремя днями позднее отправится в гости к «Милану» на матч первого тура групповой стадии самого престижного еврокубка.