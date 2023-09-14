Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Холанна заклевали в социальных сетях за пост 11 сентября

14 Сентября 2023 • 03:11 Комментировать

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн неожиданно для самого себя попал в эпицентр скандала, когда накануне матча со сборной Грузии, состоявшегося 12 сентября, решил сделать публикацию и обыграть свое имя Эрлинг.

Он написал в социальной сети AIRling, явно намекая на то, что в чужой штрафной столь же грозен, как Майкл Джордан у кольца соперников. Для пущей убедительности «Эйрлинг» добавил смайл в виде самолета, ну и норвежский флаг (спасибо и на том, что норвежский, а не другой, уже порядком примелькавшийся и надоевший).

Однако многие сочли такую публикацию 11 сентября, в день годовщины известных событий в США, неподобающей. «Не думаю, что сегодня уместно говорить о самолетах», «худший день для такой публикации», «Ни о чем не думает», «за это нужно дисквалифицировать» - такие вот комментарии получил «Эйрлинг» на свой пост.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Норвегии Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
03:20 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Ньюкасла» полностью поддерживают Хау, несмотря на неудачное начало сезона
03:11 · Англия. Премьер-лига
​Холанна заклевали в социальных сетях за пост 11 сентября
02:42 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке: «Челси» обязан бороться за трофеи с таким составом»
01:38 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Не могу сказать, что чувствую сильное психологическое давление»
01:28 · Англия. Премьер-лига
Названы условия нового контракта Эдегора с «Арсеналом» слухи
01:08 · Англия. Премьер-лига
Магуайр ответил на вопрос о сорвавшемся переходе в «Вест Хэм»
00:56 · Англия. Премьер-лига
Бьелса объяснил, почему заменил Дарвина Нуньеса после первого тайма
00:46 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс – приоритетная цель «Реала» на ближайшие годы слухи
13 Сентября
23:01 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ нацелился на Кварацхелию слухи
22:44 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Аргентины: «Ромеро в 10 раз лучше ван Дейка»
22:24 · Англия. Премьер-лига
Видаль рассказал, почему оценивает Бускетса выше Каземиро
22:08 · Англия. Премьер-лига
​Лингард оставил загадочное сообщение в соцсетях 1
21:21 · Англия. Премьер-лига
​Антони попал в заявку «Манчестер Юнайтед», несмотря на отстранение
20:18 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Мне нравится, как Гвардиола индивидуально работает с каждым футболистом»
18:37 · Англия. Премьер-лига
Игрок АПЛ отстранён на 5 месяцев из-за ставок официально
Все новости
Рекомендуем