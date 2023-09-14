​Холанна заклевали в социальных сетях за пост 11 сентября

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн неожиданно для самого себя попал в эпицентр скандала, когда накануне матча со сборной Грузии, состоявшегося 12 сентября, решил сделать публикацию и обыграть свое имя Эрлинг.

Он написал в социальной сети AIRling, явно намекая на то, что в чужой штрафной столь же грозен, как Майкл Джордан у кольца соперников. Для пущей убедительности «Эйрлинг» добавил смайл в виде самолета, ну и норвежский флаг (спасибо и на том, что норвежский, а не другой, уже порядком примелькавшийся и надоевший).

Однако многие сочли такую публикацию 11 сентября, в день годовщины известных событий в США, неподобающей. «Не думаю, что сегодня уместно говорить о самолетах», «худший день для такой публикации», «Ни о чем не думает», «за это нужно дисквалифицировать» - такие вот комментарии получил «Эйрлинг» на свой пост.