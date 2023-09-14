Мадуэке: «Челси» обязан бороться за трофеи с таким составом»

Вингер лондонского «Челси» Нони Мадуэке оценил перспективы команды в текущем сезоне.

«Синие» набрали четыре очка в четырёх матчах Премьер-лиги, расположившись на 12-й строчке в турнирной таблице. В воскресенье команда Маурисио Почеттино сыграет на выезде против «Борнмута».

«Для успеха в футболе необходим не только набор талантливых игроков, но и дух победителей – мы должны работать в этом направлении в нынешнем сезоне. Трофеи очень важны для «Челси», и нам следует к этому стремиться. Учитывая глубину нашего состава, мы просто не имеем права не претендовать на что-то серьёзное», – приводит пресс-служба «Челси» слова Мадуэке.