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Магуайр: «Не могу сказать, что чувствую сильное психологическое давление»

14 Сентября 2023 • 01:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
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16.09 17:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр заявил, что не страдает от постоянной критики.

В последние годы англичанин всё чаще подвергается насмешкам со стороны болельщиков, что, как принято считать, негативно сказывается на его игре.

«Я бы не назвал себя человеком, который вынужден бороться с сильным психологическим давлением. Я через много прошёл, я почти четыре года носил капитанскую повязку в «Манчестер Юнайтед». Это требует огромной ответственности со всеми вытекающими из неё обстоятельствами, и в этом много как положительных сторон, так и отрицательных», – заявил в интервью Sky Sports 30-летний игрок.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Гарри Магуайр
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