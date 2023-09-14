Магуайр: «Не могу сказать, что чувствую сильное психологическое давление»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр заявил, что не страдает от постоянной критики.

В последние годы англичанин всё чаще подвергается насмешкам со стороны болельщиков, что, как принято считать, негативно сказывается на его игре.

«Я бы не назвал себя человеком, который вынужден бороться с сильным психологическим давлением. Я через много прошёл, я почти четыре года носил капитанскую повязку в «Манчестер Юнайтед». Это требует огромной ответственности со всеми вытекающими из неё обстоятельствами, и в этом много как положительных сторон, так и отрицательных», – заявил в интервью Sky Sports 30-летний игрок.