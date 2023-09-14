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Названы условия нового контракта Эдегора с «Арсеналом» слухи

14 Сентября 2023 • 01:28 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
17.09 18:30

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор близок к подписанию нового контракта.

О намерении «канониров» продлить договор с норвежцем стало известно ещё летом. По информации AFCAMDEN, новое соглашение хавбека будет рассчитано до лета 2027 года, также в сделку планируется включить возможность автоматической пролонгации ещё на один сезон. Стороны могут урегулировать все детали в ближайшее время, однако официально о договорённости, вероятно, будет объявлено позднее.

Действующий контракт Мартина Эдегора с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне 24-летний капитан лондонцев отметился двумя голами в пяти матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор
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