Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор близок к подписанию нового контракта.

О намерении «канониров» продлить договор с норвежцем стало известно ещё летом. По информации AFCAMDEN, новое соглашение хавбека будет рассчитано до лета 2027 года, также в сделку планируется включить возможность автоматической пролонгации ещё на один сезон. Стороны могут урегулировать все детали в ближайшее время, однако официально о договорённости, вероятно, будет объявлено позднее.

Действующий контракт Мартина Эдегора с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне 24-летний капитан лондонцев отметился двумя голами в пяти матчах.