Магуайр ответил на вопрос о сорвавшемся переходе в «Вест Хэм»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о несостоявшемся переходе в «Вест Хэм».

«Молотобойцы» рассчитывали подписать центрбека сборной Англии до закрытия летнего трансферного окна, но так и не добились своего.

«Мы просто не пришли к соглашению, – признаётся Магуайр. – В «Манчестер Юнайтед» были рады, что я остаюсь, и я хочу дальше бороться за своё место. Я продолжу делать всё от себя зависящее, буду максимально выкладываться на тренировках и во время матчей», – заявил в интервью Express 30-летний футболист, чей действующий контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 2025 года.