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Магуайр ответил на вопрос о сорвавшемся переходе в «Вест Хэм»

14 Сентября 2023 • 01:08 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
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16.09 17:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о несостоявшемся переходе в «Вест Хэм».

«Молотобойцы» рассчитывали подписать центрбека сборной Англии до закрытия летнего трансферного окна, но так и не добились своего.

«Мы просто не пришли к соглашению, – признаётся Магуайр. – В «Манчестер Юнайтед» были рады, что я остаюсь, и я хочу дальше бороться за своё место. Я продолжу делать всё от себя зависящее, буду максимально выкладываться на тренировках и во время матчей», – заявил в интервью Express 30-летний футболист, чей действующий контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
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