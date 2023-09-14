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Бьелса объяснил, почему заменил Дарвина Нуньеса после первого тайма

14 Сентября 2023 • 00:56 Комментировать

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса ответил на вопрос об игре Дарвина Нуньеса.

Нападающий «Ливерпуля» вышел в стартовом составе уругвайцев в недавнем матче квалификации ЧМ-2026 против Эквадора, однако был заменён уже в перерыве. Встреча завершались поражением команды Бьелсы со счётом 1:2.

«Дарвин был не лучшим образом готов к матчу, он испытывал дискомфорт в мышцах, что ограничивало его подвижность на поле. Я решил, что заменить его будет хорошей идеей, поскольку ему было трудно поддерживать ритм, когда мы прессинговали и атаковали. Нуньес приложил максимальные усилия, но было видно, что он не в лучшей форме», – цитирует ESPN Бьелсу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Уругвая Марсело Бьелса Дарвин Нуньес
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