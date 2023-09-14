Правый защитник «Челси» Рис Джеймс остаётся в списке интересов мадридского «Реала».

«Королевский клуб» давно следит за успехами 23-летнего игрока, однако до конкретных переговоров дело пока не доходило. Согласно обновлённому отчёту Diario AS, «Реал» намерен переманить Джеймса в свои ряды в течение ближайших двух лет. Англичанин считается приоритетной целью гранда Ла Лиги на позицию правого защитника.

Рис Джеймс находится в системе «Челси» с 2006 года. За первую команду «синих» латераль отыграл 148 матчей, отметившись 11 голами и 20 ассистами. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость ныне травмированного футболиста в 65 млн евро.