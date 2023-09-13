Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гранд АПЛ нацелился на Кварацхелию слухи

13 Сентября 2023 • 23:01 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1 2.18 X 3.95 2 3.10
16.09 17:00

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия заинтересовал ещё один топ-клуб.

Недавно испанские ресурсы сообщили об интересе к 22-летнему игроку со стороны «Барселоны», которая рассчитывает провернуть громкий трансфер после завершения сезона. По данным журналиста Экрема Конура, на Кварацхелию также нацелился «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» обозначили грузинского футболиста в качестве потенциальной замены Джедону Санчо, чьё будущее остаётся неопределённым.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Хвичи Кварацхелии в 85 млн евро. Действующий контракт лидера атаки «Наполи» рассчитан до 2027 года.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Хвича Кварацхелия Джедон Санчо трансферы футбола - лето 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
13 Сентября
23:01 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ нацелился на Кварацхелию слухи
22:44 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Аргентины: «Ромеро в 10 раз лучше ван Дейка»
22:24 · Англия. Премьер-лига
Видаль рассказал, почему оценивает Бускетса выше Каземиро
22:08 · Англия. Премьер-лига
​Лингард оставил загадочное сообщение в соцсетях 1
21:21 · Англия. Премьер-лига
​Антони попал в заявку «Манчестер Юнайтед», несмотря на отстранение
20:18 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Мне нравится, как Гвардиола индивидуально работает с каждым футболистом»
18:37 · Англия. Премьер-лига
Игрок АПЛ отстранён на 5 месяцев из-за ставок официально
16:45 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо не был близок к переезду в Турцию
15:36 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке: «Почеттино создал культуру, при которой все игроки «Челси» считают друг друга братьями»
15:00 · Англия. Премьер-лига
Ширер: «Магуайр? Интересно, что думали Томори и Колвилл, которые сидели на скамейке» 1
14:45 · Англия. Премьер-лига
Сабо: «Мудрик слабоватый парень» 2
13:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» обманул Санчо из-за Роналду 3
13:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» попытается купить звезду «Реала»
13:05 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл замену Погба, попавшемуся на допинге 2
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» показал третью форму на сезон фото
Все новости
Рекомендуем