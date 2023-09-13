Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия заинтересовал ещё один топ-клуб.

Недавно испанские ресурсы сообщили об интересе к 22-летнему игроку со стороны «Барселоны», которая рассчитывает провернуть громкий трансфер после завершения сезона. По данным журналиста Экрема Конура, на Кварацхелию также нацелился «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» обозначили грузинского футболиста в качестве потенциальной замены Джедону Санчо, чьё будущее остаётся неопределённым.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Хвичи Кварацхелии в 85 млн евро. Действующий контракт лидера атаки «Наполи» рассчитан до 2027 года.