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Видаль рассказал почему оценивает Бускетса выше Каземиро

13 Сентября 2023 • 22:24 Комментировать
Фламенго
...
Атлетико Паранаэнсе
Через 4 ч. 22 мин.

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Артуро Видаль сравнил бывших звёзд «Барселоны» и мадридского «Реала».

Серхио Бускетс и Каземиро, в недавнем прошлом защищавшие цвета грандов Ла Лиги, часто сравнивались любителями футбола. По мнению Видаля, роль испанца более значима: «Опорный полузащитник должен задавать темп команды, двигать мяч, обладать отличной техникой. Каземиро ничего из этого не делает, поэтому я предпочитаю Бускетса. Для меня это очевидный выбор», – заявил 36-летний чилиец, цитируемый испанскими СМИ.

Артуро Видаль выступал за «Барселону» вместе с Серхио Бускетсом с 2018 по 2020 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Юнайтед Серхио Бускетс Артуро Видаль Каземиро Интер Майами
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