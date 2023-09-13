Видаль рассказал почему оценивает Бускетса выше Каземиро

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Артуро Видаль сравнил бывших звёзд «Барселоны» и мадридского «Реала».

Серхио Бускетс и Каземиро, в недавнем прошлом защищавшие цвета грандов Ла Лиги, часто сравнивались любителями футбола. По мнению Видаля, роль испанца более значима: «Опорный полузащитник должен задавать темп команды, двигать мяч, обладать отличной техникой. Каземиро ничего из этого не делает, поэтому я предпочитаю Бускетса. Для меня это очевидный выбор», – заявил 36-летний чилиец, цитируемый испанскими СМИ.

Артуро Видаль выступал за «Барселону» вместе с Серхио Бускетсом с 2018 по 2020 год.