​Лингард оставил загадочное сообщение в соцсетях

Известный полузащитник Джесси Лингард оставил загадочное сообщение в социальных сетях.

«Привет молодым людям, которые стремятся к мечте, которую никто не считает возможной. Критики ошибаются. Вы добьётесь успеха, если никогда не бросите своё дело», - написал Лингард.

Стоит напомнить, что 30-летний Лингард в настоящий момент не имеет клубной прописки. По завершению сезона 2022/2023 у полузащитника истёк срок трудового соглашения с «Ноттингем Форест».

В настоящий момент Джесси Лингард поддерживает форму за счёт тренировок с «Вест Хэмом».