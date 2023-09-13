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​Лингард оставил загадочное сообщение в соцсетях

13 Сентября 2023 • 22:08 Комментировать

Известный полузащитник Джесси Лингард оставил загадочное сообщение в социальных сетях.

«Привет молодым людям, которые стремятся к мечте, которую никто не считает возможной. Критики ошибаются. Вы добьётесь успеха, если никогда не бросите своё дело», - написал Лингард.

Стоит напомнить, что 30-летний Лингард в настоящий момент не имеет клубной прописки. По завершению сезона 2022/2023 у полузащитника истёк срок трудового соглашения с «Ноттингем Форест».

В настоящий момент Джесси Лингард поддерживает форму за счёт тренировок с «Вест Хэмом».

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Евро-Футбол.Ру,
Джесси Лингард
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