​Антони попал в заявку «Манчестер Юнайтед», несмотря на отстранение

Несколько дней назад «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Антони. Сразу три девушки обвиняют бразильского вингера в насилии.

Несмотря на отстранение, Антони попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на дальнейший сезон Премьер-лиги. Соответствующая информация размещена на официальном сайте «красных дьяволов».

Стоит сказать, что клубы Премьер-лиги должны были к 13 сентября представить списки из игроков, которые старше 21 года. В список можно было включить не больше 25 футболистов.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице.