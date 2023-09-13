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​Антони попал в заявку «Манчестер Юнайтед», несмотря на отстранение

13 Сентября 2023 • 21:21 Комментировать

Несколько дней назад «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Антони. Сразу три девушки обвиняют бразильского вингера в насилии.

Несмотря на отстранение, Антони попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на дальнейший сезон Премьер-лиги. Соответствующая информация размещена на официальном сайте «красных дьяволов».

Стоит сказать, что клубы Премьер-лиги должны были к 13 сентября представить списки из игроков, которые старше 21 года. В список можно было включить не больше 25 футболистов.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони
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