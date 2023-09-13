Гвардиол: «Мне нравится, как Гвардиола индивидуально работает с каждым футболистом»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол поделился комментарием о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле.

«Я еще многому должен научиться у Гвардиолы. Это тот тренер, который пытается исправить в игроке абсолютно все неправильные моменты. Мне нравится, как Гвардиола индивидуально работает с каждым футболистом», — приводит слова Гвардиола Manchester Evening News.

В текущем сезоне хорватский футболист принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

16 сентября «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Вест Хэмом». Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени.