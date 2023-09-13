Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиол: «Мне нравится, как Гвардиола индивидуально работает с каждым футболистом»

13 Сентября 2023 • 20:18 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
1 6.50 X 4.80 2 1.50
16.09 17:00

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол поделился комментарием о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле.

«Я еще многому должен научиться у Гвардиолы. Это тот тренер, который пытается исправить в игроке абсолютно все неправильные моменты. Мне нравится, как Гвардиола индивидуально работает с каждым футболистом», — приводит слова Гвардиола Manchester Evening News.

В текущем сезоне хорватский футболист принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

16 сентября «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Вест Хэмом». Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Йошко Гвардиол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
21:21 · Англия. Премьер-лига
​Антони попал в заявку «Манчестер Юнайтед», несмотря на отстранение
20:18 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Мне нравится, как Гвардиола индивидуально работает с каждым футболистом»
18:37 · Англия. Премьер-лига
Игрок АПЛ отстранён на 5 месяцев из-за ставок официально
16:45 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо не был близок к переезду в Турцию
15:36 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке: «Почеттино создал культуру, при которой все игроки «Челси» считают друг друга братьями»
15:00 · Англия. Премьер-лига
Ширер: «Магуайр? Интересно, что думали Томори и Колвилл, которые сидели на скамейке» 1
14:45 · Англия. Премьер-лига
Сабо: «Мудрик слабоватый парень» 1
13:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» обманул Санчо из-за Роналду 3
13:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» попытается купить звезду «Реала»
13:05 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл замену Погба, попавшемуся на допинге 2
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» показал третью форму на сезон фото
12:36 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл: «Магуайр очень силён ментально»
12:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» требовал за Санчо около 75 миллионов евро
11:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хага раздражает медлительность Санчо на тренировках
11:46 · Англия. Премьер-лига
Форвард сборной Бразилии Ришарлисон обратится за помощью к психологу
Все новости
Рекомендуем