Крайний защитник «Ноттингем Форест» Харри Тоффоло получил бан на пять месяцев за ставки на спорт. Об этом объявила Английская футбольная ассоциация.

Сообщается, что игрок признал свою вину в 375 нарушениях, которые он совершил с 2014 по 2017 год, выступая за различные английские клубы.

Отмечается, кроме дисквалификации, Тоффоло выписали штраф на 24,5 тысяч евро.

В текущем сезоне защитник принял участие в двух матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Контракт Тоффоло с «Ноттингем Форест» рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 млн евро.