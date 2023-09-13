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Игрок АПЛ отстранён на 5 месяцев из-за ставок официально

13 Сентября 2023 • 18:37 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Бёрнли
18.09 21:45

Крайний защитник «Ноттингем Форест» Харри Тоффоло получил бан на пять месяцев за ставки на спорт. Об этом объявила Английская футбольная ассоциация.

Сообщается, что игрок признал свою вину в 375 нарушениях, которые он совершил с 2014 по 2017 год, выступая за различные английские клубы.

Отмечается, кроме дисквалификации, Тоффоло выписали штраф на 24,5 тысяч евро.

В текущем сезоне защитник принял участие в двух матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Контракт Тоффоло с «Ноттингем Форест» рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Харри Тоффоло
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