Жоржиньо не был близок к переезду в Турцию

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо не был близок к переходу в чемпионат Турции по ходу текущего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 31-летний итальянец продолжит свои выступления в составе «канониров».

Ранее сообщалось, что в услугах Жоржиньо также заинтересован мадридский «Атлетико», который хочет подписать опытного футболиста в следующем году на правах свободного агента.

В текущем сезоне Жоржиньо провёл за «Арсенал» три матча, в которых он результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 25 миллионов евро.