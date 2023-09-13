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Жоржиньо не был близок к переезду в Турцию

13 Сентября 2023 • 16:45 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
17.09 18:30

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо не был близок к переходу в чемпионат Турции по ходу текущего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 31-летний итальянец продолжит свои выступления в составе «канониров».

Ранее сообщалось, что в услугах Жоржиньо также заинтересован мадридский «Атлетико», который хочет подписать опытного футболиста в следующем году на правах свободного агента.

В текущем сезоне Жоржиньо провёл за «Арсенал» три матча, в которых он результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 25 миллионов евро.  

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