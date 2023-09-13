Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн находится в шорт-листе «Барселоны».

Как утверждает 90min, каталонский клуб планирует включиться в борьбу за норвежского голеадора в 2025 году. По сведениям источника, летом 2025 года трансферная стоимость Холанна, по условиям контракта с «горожанами», составит 175 миллионов евро. При этом сообщается, что «Манчестер Сити» не намерен отпускать своего футболиста, и постарается сохранить его в составе.

В текущем сезоне 23-летний Холанн принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет одну голевую передачу. Контракт нападающего с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года.