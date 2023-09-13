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«Барселона» нацелилась на Холанна слухи

13 Сентября 2023 • 16:37 Комментировать (1)
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
16.09 17:00

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн находится в шорт-листе «Барселоны».

Как утверждает 90min, каталонский клуб планирует включиться в борьбу за норвежского голеадора в 2025 году. По сведениям источника, летом 2025 года трансферная стоимость Холанна, по условиям контракта с «горожанами», составит 175 миллионов евро. При этом сообщается, что «Манчестер Сити» не намерен отпускать своего футболиста, и постарается сохранить его в составе.

В текущем сезоне 23-летний Холанн принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет одну голевую передачу. Контракт нападающего с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Эрлинг Холанн трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Ceroki
13 Сентября 2023 в 16:45
До 2025 еще дожить надо , да и лосю могет перестать фортить , либо рога пообламают . Нужен тренер , а не Холанды , есть же точно такой же бей беги , полячок казачок никудышное вложение . Хави не тренер ..полное разачарование ..
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