Мадуэке: «Почеттино создал культуру, при которой все игроки «Челси» считают друг друга братьями»

Вингер «Челси» Нони Мадуэке рассказал о своих отношениях с главным тренером Маурисио Почеттино, который возглавил команду минувшим летом.

«Маурисио действительно является отличным тренером. Он создал культуру, при которой все игроки «Челси» считают друг друга братьями. Это сильно помогает молодым игрокам. Нам повезло, что нас тренирует Почеттино. Маурисио строг со мной, но мне необходимо подобное отношение. Он открыт с игроками и это очень важно. Почеттино знает, когда быть строгим, а когда мягким», – цитирует Мадуэке официальный сайт «Челси».

Напомним, «синие» потерпели два поражения в четырёх стартовых турах АПЛ под руководством Почеттино.