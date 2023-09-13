Сабо: «Мудрик слабоватый парень»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о вингере «Челси» и сборной Украины Михаиле Мудрике.

Специалист назвал 22-летнего Мудрика слабым игроком, который только и ждёт того, чтобы ему дали мяч.

«Он слабоватый парень. Если он в «Шахтёре» как-то играл, но там он получал пространство и с мячом на скорости работал. Здесь — одни потери. Он хочет, чтобы ему дали мяч, и он на скорости всё сделает. Однако иногда нужно самому опуститься за мячом», — цитирует Сабо телеграм-канал УПЛ.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе нынешнего года из «Шахтёра». В составе «синих» вингер успел провести 20 матчей, в которых он отметился двумя результативными передачами.