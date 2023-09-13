«Манчестер Юнайтед» обманул Санчо из-за Роналду

Руководство «Манчестер Юнайтед» не сдержало обещание, которое дало перед трансфером полузащитнику Джедону Санчо. По данным The Athletic, манкунианцы обещали отдать игроку седьмой номер, но затем изменили свое решение.

«Красные дьяволы» не сдержали слово перед Санчо из-за возвращения на «Олд Траффорд» португальского форварда Криштиану Роналду. Вместо Джедона «семерка» перешла от Эдинсона Кавани пятикратному обладателю «Золотого мяча».

Напомним, что Санчо выступает за команду из Манчестера под 25-м номером на спине. Он присоединился к команде летом 2021 года.

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