«Манчестер Юнайтед» попытается купить звезду «Реала»

Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба продолжает оставаться трансферной целью «Манчестер Юнайтед», об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Как стало известно источнику, руководство манкунианского гранда планирует оформить переход 31-летнего игрока в январское трансферное окно. Стартовая цена начинается с 40 миллионов евро. Алаба связан контрактными обязательствами с «королевским» клубом до конца июня 2026 года. За «Реал» он выступает с лета 2021 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Давид сыграл четыре встречи, в которых сделал одну голевую передачу и получил желтую карточку.