«Ювентус» нашёл замену Погба, попавшемуся на допинге

Хавбек лондонского «Арсенала» Томас Парти может покинуть Туманный Альбион и перебраться в Италию. Об этом рапортуют журналисты La Repubblica.

Согласно сведениям источника, в услугах ганского полузащитника заинтересован туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает кандидатуру Парти в качестве замены французу Полю Погба, которому грозит дисквалификация за проваленный допинг-тест.

Томас играет за «канониров» с 2020 года. Трудовое соглашение 30-летнего африканца с лондонским клубом рассчитано до 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

«Ювентус» может выгнать Погба