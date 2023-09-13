Лондонский «Челси» представил третий комплект игровой формы на нынешний сезон. Об этом сообщается на официальном сайте «пенсионеров».

Новый комплект экипировки вдохновлен цветовой гаммой первой формы в истории клуба 1905 года. Техническим партнером лондонского коллектива является американская компания Nike.

«Челси» неудачно стартовал в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. После четырех проведенных туров лондонская команда набрала четыре очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующий поединок «синие» проведут против «Борнмута» на выезде 17 сентября.