Ремсдейл: «Магуайр очень силён ментально»

Голкипер сборной Англии Аарон Ремсдейл поддержал центрального защитника Гарри Магуайра, который отметился автоголом в последнем матче отбора к чемпионату Европы.

«Магуайр очень силён ментально, он отлично знает о своих качествах. Гарри всегда является большой угрозой для соперника при стандартах. Он знает, что может хорошо защищаться и знает, что является лидером», – цитирует Ремсдейла Sky Sports.

Напомним, Магуайра летом лишили капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед». Руководство манкунианцев пыталось продать игрока, но Гарри решил остаться и бороться за своё место в стартовом составе.