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«Манчестер Юнайтед» требовал за Санчо около 75 миллионов евро

13 Сентября 2023 • 12:22 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
16.09 17:00

Стало известно, какой ценник «Манчестер Юнайтед» заломил за своего вингера Джедона Санчо в последние дни летнего трансферного окна. Как сообщает The Athletic, манкунианцы хотели выручить за англичанина минимум 75 миллионов евро.

В услугах Санчо были всерьёз заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, но ни одна из команд не стала платить требуемые деньги. «Манчестер Юнайтед» был не против расстаться с Джедоном, но клуб не хотел дёшево продавать игрока, за которого два года назад выложил 80 миллионов евро.

У Санчо в данный момент конфликт с главным тренером Эриком тен Хагом. Нидерландский специалист ранее обвинил футболиста в плохом отношении к тренировкам.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джедон Санчо
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