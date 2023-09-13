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Тен Хага раздражает медлительность Санчо на тренировках

13 Сентября 2023 • 11:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
16.09 17:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что вингер Джедон Санчо очень медлительно ведёт себя на тренировках. По информации от авторитетного издания The Athletic, подобную тенденцию также заметили многие одноклубники Санчо.

Ранее Джедон в социальных сетях обвинил тен Хага во лжи, утверждая, что всегда выкладывается на тренировках на максимум. Напомним, тренер «Манчестер Юнайтед» после матча с лондонским «Арсеналом» публично раскритиковал Санчо за плохое отношение к делу.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в своё время заплатил за Санчо дортмундской «Боруссии» 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джедон Санчо
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