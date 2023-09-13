Форвард сборной Бразилии Ришарлисон обратится за помощью к психологу

Звездный форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон заявил о намерении обратиться за помощью к психологу.

«Хочу, чтобы все шло своим чередом. Я возвращаюсь в клуб и хочу сходить к психологу. Сделаю это для того, чтобы стать сильнее. Продолжу усердно работать в «Тоттенхэме», чтобы и дальше получать вызовы в сборную Бразилии», - передает слова нападающего Globo Esporte.

Напомним, что Ришарлисон расплакался во время недавнего матча против Боливии (5:1) в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2026.

В текущем сезоне АПЛ форвард сыграл четыре матча без забитых мячей.