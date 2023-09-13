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Бернарду Силва рассчитывает перейти в «Барселону» следующим летом

13 Сентября 2023 • 11:33 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
16.09 17:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва всё ещё сохраняет желание перебраться в каталонскую «Барселону». Несмотря на то, что летом португалец продлил контракт с «горожанами», в соглашении прописана сумма отступных в размере 58 миллионов евро.

По информации от Mundo Deportivo, португалец всё ещё рассчитывает перебраться в «Барселону» и хочет это сделать следующим летом. Каталонский клуб открыт к трансферу, но может не найти 58 миллионов евро в условиях кризиса.

Напомним, Силва мог оказаться в «Барселоне» и минувшим летом, но у каталонского клуба не было требуемых денег для согласования трансфера.

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Манчестер Сити Бернарду Силва
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