«Арсенал» продолжает следить за защитником лиссабонского «Спортинга»

Лондонский «Арсенал» сохраняет интерес к центральному защитнику лиссабонского «Спортинга» Усману Диоманде. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, «канониры» продолжают следить за прогрессом ивуарийца, но футболист интересен и другим топ-клубом, имена которых пока не разглашаются.

Отметим, что «Арсенал» рассматривал вариант с покупкой Диоманде ещё минувшим летом, но затем решил повременить с трансфером и позволить футболисту провести ещё один сезон в чемпионате Португалии.

Диоманде в новом розыгрыше чемпионата Португалии провёл 4 матча, где отметился результативной передачей.