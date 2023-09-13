Клопп выбрал неожиданную замену Салаху

«Ливерпуль» обратил внимание на испанский трансферный рынок. В поле зрения мерсисайдцев попал 21-летний нападающий «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс, об этом рапортует Todofichajes.

Согласно сведениям источника, «красные» рассматривают испанца на место египтянина Мохамеда Салаха, которого сватают в Саудовскую Аравию. Наставник команды Юрген Клопп лично настаивает на кандидатуре Уильямса.

Сделка может быть оформлена летом следующего года. Сумма отступных за трансфер перспективного форварда составляет 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Нико провел четыре матча и отдал два ассиста.

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