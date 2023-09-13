Чалоба может покинуть «Челси» в январе

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба с большой долей вероятности покинет свою команду в январское трансферное окно. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство «пенсионеров» хочет избавиться от англичанина уже в январе.

Чалоба пропустил последние несколько недель из-за травмы, но даже, если бы Трево был здоров, вряд ли футболист получил бы игровые минуты. На позиции Чалобы сейчас играет Аксель Дисаси, который был куплен летом из «Монако» за 45 миллионов евро.

В последние дни лета Чалоба мог уйти в «Ноттингем Форест», но отказался от трансфера. Трево был открыт к трансферу в мюнхенскую «Баварию», но клубы не согласовали между собой условия сделки.