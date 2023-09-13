«Ливерпуль» или сборная Германии: агент рассказал, где будет работать Клопп

Футбольный агент Марк Косицке, который представляет интересы главного тренера «Ливерпуля» Юрген Клоппа, опроверг слухи о возможной работе специалиста в сборной Германии.

«У Клоппа действующее соглашение с «Ливерпулем». В связи с этим он недоступен для работы в сборной Германии», - передает слова агента журналист Джеймс Пирс в своих соцсетях.

Клопп занимает пост главного тренера мерсисайдского гранда с октября 2015 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2026 года.

Напомним, что на днях с поста рулевого сборной Германии был уволен Ханс-Дитер Флик.

Клопп вернулся в Майнц