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«Ливерпуль» или сборная Германии: агент рассказал, где будет работать Клопп

13 Сентября 2023 • 10:55 Комментировать

Футбольный агент Марк Косицке, который представляет интересы главного тренера «Ливерпуля» Юрген Клоппа, опроверг слухи о возможной работе специалиста в сборной Германии.

«У Клоппа действующее соглашение с «Ливерпулем». В связи с этим он недоступен для работы в сборной Германии», - передает слова агента журналист Джеймс Пирс в своих соцсетях.

Клопп занимает пост главного тренера мерсисайдского гранда с октября 2015 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2026 года.

Напомним, что на днях с поста рулевого сборной Германии был уволен Ханс-Дитер Флик.

Клопп вернулся в Майнц

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Германии Юрген Клопп
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